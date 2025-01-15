محافظ أسيوط يتفقد ماكينات الفرم والتكسير بمصنع تدوير المخلفات عقب صيانتها وتشغيلها

واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط متابعته لسير العمل ورفع كفاءة المعدات والماكينات بمصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط تنفيذًا للخطة الموضوعة للنهوض بمنظومة النظافة وتدوير المخلفات وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام مما يساهم في تحقيق التكامل والاستدامة وتحقيق نقله حضارية كبيرة يكون لها مردود بيئي وإيجابي تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحسام عبد الوهاب مدير مصنعي السماد العضوي بأسيوط والقوصية، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

تشغيل الماكينات ومفارم التكسير والأخشاب والمخلفات الزراعية بعد صيانتها

تابع محافظ أسيوط تشغيل الماكينات ومفارم التكسير والأخشاب والمخلفات الزراعية عقب نهو صيانتها ورفع كفاءتها لاستخدامها في إعادة تدوير المخلفات الزراعية والقمامة وتعظيم الإستفادة منها في تصنيع السماد العضوي والوقود العضوي، كما تفقد ماكينات لبلورة البلاستيك وماكينات لتكسير البلاستيك وماكينات لفرم الأخشاب الزراعية الصلبة موضحًا إنه يهدف إلى ربط تلك المنتجات مع طلاب التعليم الفني لتشغيلهم وتدريبهم على الزراعة والإستفادة من الإمكانات المتاحة لديهم لإنتاج نباتات ومحاصيل زراعية ما يوفر فرص عمل بسيطة وصقل مهارات الشباب والنشء ويساهم في الإقتصاد المحلي بالمحافظة



كما تفقد محافظ أسيوط الأرض غير المستغلة الملحقة بالمصنع وتابع أعمال زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية الهامة عقب وصول المياة إليها عن طريق بئر مياه غاطس تم دقه على عمق 100متر لري حوالي 13 فدان لافتًا إلى التنسيق بين مسئولي الورش الفنية بالمصنع وورش التعليم الفني الصناعي بمديرية التربية والتعليم وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما لصيانة تلك المعدات وزراعة الأرض الملحقة بالمصنع وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين وتطوير منظومة العمل بالمصنع والاستفادة من الإمكانات المتاحة به والارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط بصيانة معدات وسيارات معطلة داخل المصنع وتشغيلها للإستفادة منها للمساهمة في تحسين منظومة النظافة بالمحافظة وزيادة الإنتاج لأعمال تدوير المخلفات مؤكدًا على إستمرار جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بالقطاعات المختلفة وعقد لقاءات واجتماعات دورية مع مسئولي القطاعات والتي من بينها قطاع النظافة والبيئة والمخلفات الصلبة وذلك لتذليل كافة العقبات أمام تطوير الأداء وتعظيم الموارد والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة ما يساهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

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