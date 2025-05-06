بيع وحدات مهنية وإدارية وتجارية في مزاد علني

نظم جهاز مدينة العبور الجديدة، جلسة مزاد علني وسط حضور يعكس حجم الثقة المتزايدة بالمدينة وتعزيز بيئة الاستثمار في المدن الجديدة.

والمزاد طرح (7) محلات تجارية و(2) صيدلية بمساحات تتراوح بين**20 إلى 40 مترًا مربعًا، وعدد (6) وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 49 إلى 54 مترًا مربعًا وذلك بعدد من المناطق الحيوية داخل المدينة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمستثمرين على حد سواء.



ترأس الجلسة الدكتور المهندس / أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة والمستشار / محمد هشام فرحات ممثل مجلس الدولة وممثلي الشؤون المالية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية والدكتور المحاسب / شريف الجندي وسيد ياسين علي وممثل وزارة المالية، وبدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من رئيس الجهاز أكد فيها أن الاستثمار العقاري في المدن الجديدة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن هذه المزادات تسهم في خلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي وتوفير بيئة عمرانية متكاملة تواكب تطلعات المواطنين.



وأسفرت الجلسة عن بيع المحال والصيدليات بقيمة إجمالية بلغت نحو 32 مليون جنيه في مؤشر واضح على ارتفاع حجم الطلب من المستثمرين وثقتهم في مستقبل المدينة.

ويأتي هذا المزاد في إطار سلسلة مزادات دورية تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحها خلال الفترة المقبلة بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الخدمية والتجارية. ويؤكد هذا النجاح الدور الفاعل لجهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية في التوسع العمراني المتوازن بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تنموية متنوعة انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية 2050 لبناء مدن مستدامة وحياة أفضل للمواطنين.

وعقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا، بحضور نواب ومساعدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددًا من الموضوعات وهو فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، كما يعد هو القناة الأولى للتواصل مع كافة رؤساء الأجهزة لطرح ومناقشة كافة الموضوعات والتحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها.

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