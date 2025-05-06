أخبار الرياضة اليوم.. عقوبات جديدة ضد الأهلي.. زيزو يواصل المشاركة في تدريبات الزمالك.. وكولر يقترب من الإمارات

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها

كوستا رونيايتش مرشح لتدريب الأهلي

كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب الألماني صاحب الأصول الكرواتية كوستا رونيايتش، المدير الفني الحالي لفريق أودينيزي الإيطالي، لتولي تدريب القلعة الحمراء.

يتفاوض الأهلي مع مدرب أودينيزي ليحل بديلا للمدرب المقال مارسيل كولر في القيادة الفنية للفريق، حيث ينتهي عقد الألماني مع الفريق الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

رونيايتش، البالغ من العمر 54 عامًا، يمتلك خبرة طويلة، حيث تألق في الدوري البولندي مع نادي بوجون شتشين بين عامي 2017 و2022، قبل أن يقود ليجيا وارسو لتحقيق لقبي الكأس والسوبر المحلي.

كما سبق له العمل في عدد من الأندية الألمانية، أبرزها كايزرسلاوترن، و1860 ميونيخ، وإم إس فاو دويسبور

قرار نهائي لمستقبل أنشيلوتي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد سيعلن رحيل كارلو أنشيلوتي بعد كلاسيكو برشلونة المقبل، ما يسمح له بتولي مهمة تدريب منتخب البرازيل.

وأوضحت أن قرار إدارة ريال مدريد برحيل أنشيلوتي سيكون نهائي بعد الكلاسيكو ولن يتم مناقشة إمكانية استمراره مهما كانت النتيجة.

تعادل طلائع الجيش وسموحة

انتهى لقاء سموحة وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف في افتتاح الجولة الخامسة لمجموعة تفادي الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ورغم محاولات الفريقين خلال المباراة إلا أنهما لم ينجحا في هز الشباك ليحصل كل فريق على نقطة.

وبهذا التعادل رفع طلائع الجيش وسموحة بعد مباراة اليوم رصيدهما إلى 23 نقطة في المركزين الرابع والخامس في ترتيب مجموعة الهبوط.

تفاصيل مران الزمالك اليوم

تواجد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق الجماعي اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وقاد بيسيرو مران الزمالك رغم ما تردد حول استقرار الإدارة على توجيه الشكر له.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي بالأمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وشهد مران الزمالك مشاركة أحمد سيد زيزو لليوم الثالث على التوالي.

عقوبة ضد الأهلي

قررت رابطة الأندية المحترفة إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الأهلي على أن يتم تطبيقهما خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولتين الخامسة والسادسة من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile” وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام جماهير الأهلي بتوجيه السباب بشكل جماعي.

الأهلي يضم عمرو الجزار

حصل النادي الأهلي على توقيع مدافع جديد لينضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من داخل الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر خاص لـ “فيتو” عن حصول الأهلي على توقيع عمرو الجزار لاعب غزل المحلة، لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب وإدارة ناديه.

وجاء تعاقد الأهلي مع عمرو الجزار بعد متابعة اللاعب خلال الموسم الحالي وتقديمه أداءً قويا مع غزل المحلة لينجح مسئوليه في حسم الصفقة لتدعيم خط الدفاع في الفترة المقبلة.

كولر يتلقى عرضا إماراتيا

تلقى مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أول العروض بعد رحيله عن القلعة الحمراء بشكل رسمي.

قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن أحد أندية الدوري الإماراتي للمحترفين قدّم عرضا رسميا للمدرب السويسري، مارسيل كولر، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك عقب إقالته من تدريب الأهلي مؤخرا.



وأوضحت الصحيفة الإماراتية في تقريرها، أن مارسيل كولر سيحصل على راتب شهري يصل إلى 350 ألف يورو.

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