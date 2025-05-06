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رياضة

كرة السلة، الأهلي يهزم سبورتنج ويصل لنهائي كأس مصر

الأهلي وسبورتنج،
الأهلي وسبورتنج، فيتو

كرة السلة، تأهل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، لنهائي بطولة كأس مصر رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ووصل الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة (92-54)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

28/15

55/29

77/46

92/54

قاد المباراة طاقم تحكيم دولي مكون من، وائل إبراهيم، محمد المنشاوي، عمرو زاهد.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويقود مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، طاقم تحكيم أجنبي، حيث أسند الاتحاد مهمة إدارة اللقاء لكل من: الإسباني أنطونيو كوندي، والكرواتي مارتين فوليتش، والليتواني أمبر ماسيوليس.

يذكر أنه في مباريات الدور النهائي، يتقابل الأهلي مع الفائز من مواجهة الزمالك والاتحاد، يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو الجاري، على أن يسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، بين سبورتنج والفريق الخاسر من لقاء الزمالك والاتحاد.

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كرة السلة الأهلي سبورتنج كأس مصر وزارة الشباب والرياضة

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