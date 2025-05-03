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رياضة

رابطة الأندية تقرر حرمان الزمالك من جماهيره مباراتين وتوجه إنذارا لـ المصري

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المجموعة الأولى في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لدوري Nile طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود وبيراميدز:

إيقاف محمود علي سيد العربي عبد السميع لاعب حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد سامي سعد أبو العنين لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي:

إيقاف أيمن محمد سعد محمد لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف رجب نبيل دعبس عبد النبي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح عبد العظيم زنفل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والزمالك:

إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه إنذار لفريق المصري وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق المصري بمحاولة الاعتداء على بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك.
توجيه إنذار لفريق الزمالك وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه، وذلك بسبب قيام بعض من الجهاز الإداري لفريق الزمالك بمحاولة الاعتداء على اللاعب جون إيبوكا وبعض من الجهاز الإداري لفريق المصري.

إقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم تطبيقهما خلال مباراتي الفريق القادمتين في الجولة الرابعة والخامسة من المرحلة النهائية لدوري nile وتوقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب قيام جمهور الزمالك بتوجيه السباب لحكم المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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