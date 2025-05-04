الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

اشتعال المنافسة في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري

مجموعة الهبوط بالدوري
مجموعة الهبوط بالدوري المصري

الدوري المصري، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية للمجموعة الثانية “مجموعة تفادي الهبوط” ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري


1- زد 28 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 22 نقطة

4- طلائع الجيش 22 نقطة

5- سموحة 22 نقطة

6- غزل المحلة 20 نقطة

7- الاسماعيلي 19 نقطة

8- إنبي 18 نقطة

9- مودرن سبورت 15 نقطة

 

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري


 

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري مجموعة الهبوط

مودرن سبورت 2-1 غزل المحلة 

سموحة 1-1 الاسماعيلي 

إنبي 0-1 الجونة 

زد 0-0 طلائع الجيش

ويقام الموسم الحالي لبطولة الدوري المصري الممتاز بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.
وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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