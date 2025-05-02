تدريب الأطقم الطبية بالإسماعيلية على الإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية (صور)

شارك عدد من الفرق الطبية التابعة لمديرية صحة الإسماعيلية في البرنامج التدريبي الأساسي للإدارة المستدامة لمخلفات الرعاية الصحية للأطباء والمراقبين الصحيين وهيئة التمريض ومسئولى إدارة المخلفات بالمنشآت الطبية ومراكز معالجة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لمديرية الشؤون الصحية.

الهدف من إقامة التدريب

ويهدف التدريب إلى تعزيز منظومة المخلفات الطبية الخطرة وتطوير مجمع معالجة المخلفات الطبية الخطرة بمحافظة السويس،وتأهيل العاملين بمحافظة الإسماعيلية لتشغيل جهاز الفرم والتعقيم الجديد كمرحلة أولى.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو

المستهدف من التدريب

واستهدف التدريب 50 متدربا من إدارة الطب الوقائي والإدارات الفنية بمديرية الشئؤن الصحية (الطب العلاجي، الرعاية الأساسية، العلاج الحر، التمريض، الأزمات والكوارث، سلامة المرضي، مكافحة العدوى) ومسئولى الوقائي بالإدارات الصحية.

جانب من فعليات البرنامج التدريبي،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو

أبرز المحاضرين في التدريب

وحاضر فى الدورة الدكتور طارق العربى مسئول البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP والدكتورة أميرة مصطفى مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة وعدد من المدربين المتخصصين في إدارة النفايات الطبية الخطرة بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو

جانب من فعاليات البرنامج التدريبي،فيتو

مدة عقد التدريب

وتضمنت فعاليات البرنامج التدريبى على مدار أربعة أيام التدريب على تعريف ومصادر وخصائص مخلفات الرعاية الصحية وكيفية تصنيف وفَصل وتقليص مخلفات الرعاية الصحية، والنقل والتخزين داخل وخارج المنشأة لمخلفات الرعاية الصحية والمعالجة بدون حرق وإرشادات اتفاقية استوكهولم وإدارة النفايات المُعدية وإدارة النفايات الكيماوية والسامة للخلايا والدوائية والمشعة وإدارة مياه صرف الرعاية الصحية.

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