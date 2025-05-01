الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

أمن الإسماعيلية يشن حملات لفحص مراكز علاج الإدمان غير المرخصة (فيديو وصور)

أمن الإسماعيلية يشن
أمن الإسماعيلية يشن حملات لفحص مراكز علاج الإدمان

شنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وتحت قيادة اللواء أحمد عليان مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، للتفتيش على المصحات ومراكز علاج الإدمان.  

 

مشاركة عشرات الضباط في الحملة 

وتشارك في الحملة عدد من ضباط إدارة البحث الجنائي ومفتشي المباحث وبمشاركة المقدم محمد هشام مفتش مباحث ثالث. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

استهداف المصحات وضبط الخارجين عن القانون 

واستهدفت الحملة المصحات غير المرخصة، بالإضافة إلى استهداف وضبط عدد كبير من العناصر الخطرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية

 

الاستمرار في حملات إزالة بؤر النباشين 

وعلى صعيد آخر، وتنفيذًا لتوجيهات أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

استهداف أماكن النبش بقرية نفيشة 

واصلت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية والوحدة المحلية لقرية نفيشة وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بقرية نفيشة وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة وممثل شرطة المسطحات والبيئة. 

 

حيث تم إزالة أوكار النباشين من عدة مناطق منها: منطقة أبوعطوة، وأسفل كوبري نفيشة العلوي، وشارع أبوعطوة الرئيسي وميدان الملك فهد. 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠. 

 

وفي سياق المرور الدوري لمتابعة تطبيق منظومة المخلفات بالمحافظة، تم المرور على عدد من المحال التجارية ومخابز الخبز السياحي بهذه المناطق.  

 

وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضرين للنباشين ومحضرين مخلفات وذلك طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

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