محافظ الإسماعيلية يتابع جهود وحدة المخلفات في متابعة مستوى النظافة (صور)

قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع لجنة خدمات مدينة المستقبل ووحدة التدخل السريع، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بمدينة المستقبل.

وقالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر للمواطنين القاطنين بالمنازل وذلك لإلقاء الردش والقمامة بالطرق العامة طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020؛ مما يسبب عرقلة حركة المرور.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

المرور على العشش العشوائية

وأضافت أن الحملة قامت بالمرور على العشش العشوائية المخالفة الملحقة ببعض المنازل وتم تحرير 3 محاضر لأصحاب تلك العشش وتم التنبيه عليهم بتوفيق أوضاعهم، وذلك عن طريق إزالتها تمامًا، مؤكدة أن الحملة تواصل أعمالها في كافة المناطق على مستوى محافظة الإسماعيلية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

إزالة عدد من المخالفات

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين والخاصة بتراكم القمامة بمنطقة الألف وحدة سكنية بمدينة المستقبل، تم إزالة المخلفات والقمامة تمامًا من المنطقة، وتم وضع صندوقين للقمامة؛ لمنع تراكم القمامة بالشارع مجددًا.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، ومتابعة التزام المواطنين بالأماكن المخصصة لإلقاء القمامة ومخلفات الردتش وإزالة العشش العشوائية المخالفة.

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