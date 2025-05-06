محافظ الإسماعيلية يتفقد الديوان العام ويتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية، اليوم داخل ديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العمل واستمع إلى مطالب العاملين، خاصة فيما يتعلق بتحديات المتغيرات المكانية ومنظومة المعلومات الجغرافية، والتي تُعد عنصرًا حيويًّا في ملفات التقنين والتصالح بالمحافظة.

أبرز المرافقون خلال الجولة

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الجولة، التي رافقه فيها المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، على أهمية دور موظف الشباك في حسن استقبال المواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتسهيل وتبسيط الإجراءات مع ضرورة التنسيق بين الإدارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالإدارات المعنية بالتعامل مع الجمهور.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد المركز التكنولوجي

تفقد محافظ الإسماعيلية المركز التكنولوجي بالمحافظة واستمع لشرح عن دورة عمل مقدم طلب التقنين بدءًا من تقديم الطلب وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، هذا إلى جانب دور المركز التكنولوجي في الرد على المواطنين.



إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة

وشدد أكرم على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة في المهد في كافة الوحدات المحلية، وعدم التهاون في أي شبر من الأراضي الزراعية، موضحًا أنه يجب التسهيل والتيسير على المواطنين الملتزمين بحقوق الدولة وحق الوطن.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يناقش المواطنين

كما استمع محافظ الإسماعيلية إلى عدد من المواطنين المتواجدين في المركز التكنولوجي عن مدي يسر تقديم الخدمات وإن كان هناك أي معوقات.

وتفقد أكرم مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مطمئنًا على انتظام سير العمل بالشبكة.

كما وجه أكرم إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بضرورة العمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب وتوفير التدريب اللازم لهم لتحسين مستوي معيشتهم والتنسيق مع باقي الإدارات والبرامج والمديريات لعمل قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة فرص العمل المتاحة لجميع المؤهلات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وخلال الجولة، أكد أكرم على دعمه الكامل للعاملين بالديوان لتحقيق أهداف العمل بكفاءة وتهيئة الظروف المحيطة ببيئة العمل.

وحرص محافظ الإسماعيلية على الاستماع لآراء العاملين بالديوان في كيفية تطوير الأداء في العمل، داعيًا إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز منظومة العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الحوكمة والتحول الرقمي أن يكونوا قدوة حسنة ونموذج يحتذى به لسائر العاملين بالوحدات المحلية من حيث الالتزام والتفاني والإتقان في العمل والعمل على تطويره.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

من جانبهم، قدَّم الموظفون الشكر لمحافظ الإسماعيلية على ما يقدمه من جهد وفتح عدد من الملفات التي تؤرق المواطنين، معربين عن أملهم في تحقيق المزيد من الإنجازات.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص محافظ الإسماعيلية على تفعيل الحوار المباشر مع الكوادر البشرية، والارتقاء بجودة الحياة الوظيفية والخدمات التي يقدمها العاملين بالديوان للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.