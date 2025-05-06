ترامب يكشف عن تحضيره مفاجأة ضخمة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم: إنه سيدلي بتصريحات ضخمة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط منتصف شهر مايو الجاري.

ترامب يؤكد الإدلاء بتصريحات ضخمة فى الشرق الأوسط

وتابع ترامب أثناء لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فى البيت الأبيض، ستكون هناك تصريحات ضخمة سأدلى بها خلال زيارتى إلى الشرق الأوسط.

ولفت ترامب، إلى أن هناك إعلان إيجابي للغاية ربما الخميس أو الجمعة أو الإثنين.

ومن المرتقب أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، من 13 إلى 16 مايو، وسط تسريبات عن إحتمالية دعوة قادة دول أخرى بالمنطقة لعقد اجتماع موسع معه فى الرياض.

ترامب ينفى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع الحوثيين

وتطرق ترامب إلى قصف الحوثيين فى اليمن، مشيرا إلى أن أمريكا لم تتوصل إلى اتفاق مع الحوثي، لكنهم طلبوا من الولايات المتحدة وقف إطلاق النار.

واستطرد ترامب، من المكتب البيضاوي: “لقد أُعلن لنا، أو قالوا لنا على الأقل، إن الحوثيين لا يريدون القتال بعد الآن... وسنحترم ذلك. وسنتوقف عن القصف، وقد استسلموا، وأردف: لقد قالوا إنهم لن يفجروا السفن بعد الآن، وهذا هو الغرض من كل ما كنا نقوم به”.

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