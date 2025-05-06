الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن: الحوثيون لا يريدون القتال

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء: إن الحوثيين قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، وذلك علي حد قوله.

وأضاف ترامب: "سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في ‎اليمن.. أقبل كلمة ‎الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم ، وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري.. الحوثيون لا يريدون القتال بعد الآن".

 

انقطاع واسع للكهرباء في صنعاء ومحيطها

أفادت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم الثلاثاء، بانقطاع الكهرباء بشكل واسع في صنعاء ومحيطها بعد غارات الاحتلال.

 

إخراج مطار ‎صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إخراج مطار ‎صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل.

وقال جيش الاحتلال إن الحوثيين يستخدمون مطار ‎صنعاء لنقل الأسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال: "وجهنا ضربات لعدد من محطات الطاقة في محيط ‎صنعاء.. وضربنا مصنع عمران للخرسانة الذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى العسكرية".

 

غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن يستهدف 10 مواقع بينها مطار ‎صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

وبدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة.

وقال تقارير إخبارية: إن القصف استهدف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن المطار الدولي في العاصمة اليمنية يتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي عنيف.

 

قصف إسرائيلي على محطة كهرباء صنعاء ومصنع أسمنت “عمران”

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا محطة كهرباء صنعاء ومصنع أسمنت "عمران".

 

أمر إخلاء إلى جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء

وكان جيش الاحتلال أطلق، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

 وقال جيش الاحتلال في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

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ترامب الحوثيون اليمن صنعاء جيش الاحتلال

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