الثلاثاء 06 مايو 2025
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حوادث

قرار قضائي بمحاكمة المتهمين في خلية مدينة نصر

محكمة
محكمة

قررت  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في محكمة جنايات بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، وذلك لجلسة 16 يونيو المقبل، للاطلاع على أوراق القضية.

خلية مدينة نصر

وتعود تفاصيل القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، إلى اتهام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.

كما وُجهت إليهم تهم تمويل جماعة إرهابية، من خلال توفير وحيازة ونقل أموال ومساعدات للجماعة مع العلم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استغلوا شبكة الإنترنت في الترويج لأفكار متطرفة، والدعوة إلى ارتكاب أعمال عنف، وتبادل الرسائل والتكليفات فيما بينهم عبر منصات إلكترونية.

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