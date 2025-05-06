تحصين 568 ألف ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

قامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية بحملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك عن طريق ١٨٠ لجنة، قاموا بتحصين 568 ألف رأس ماشية ، وقد تم تحصين 289 ألف رأس ماشـية من الحمى القلاعية.

اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى

أكد ذلك اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، وأضاف إن ذلك جاء فى إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في ٥ أبريل ٢٠٢٥م

الوقاية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كما تم تحصين (279 ألف رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل (٦٨٤٧) رأس ماشية خلال الأسبوع الرابع من انطلاق الحملة،

زيارات ميدانية للقرى

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (١٤٥٦) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

الانتقال الى المربين

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

المهندس محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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