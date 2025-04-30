مصدر بالبترول: المعاينة الأولية تؤكد حدوث كسر مفاجئ في خط غاز طريق الواحات

اغلقنا المحبس الرئيسي لمنع تسرب الغاز الي موقع الحريق

أكد مصدر بوزارة البترول أن شركة الغاز قامت على الفور بغلق المحبس الرئيسي المغذي لخط الغاز الذي حدث فيه انفجار على طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر وذلك لعدم تسرب الغاز بشكل كبير في موقع الحريق وامتداده لأماكن أخرى .

كسر مفاجئ في خط الغاز

وأضاف المصدر لـ فيتو أن المعاينة الأولية تشير إلى حدوث كسر مفاجئ في خط الغاز مما أدي إلي حدوث الانفجار واندلاع حريق هائل وتصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان

وفي سياق متصل أشار المصدر إلى أن الكسر ناتج عن اصطدام معدة ثقيلة أثناء تنفيذ أعمال إنشائية بالمنطقة.

الخسائر البشرية والمادية

تفحم عدة سيارات

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أدى الحريق إلى تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الانفجار. ​

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة حفاظًا على سلامة المواطنين. ​

وتم إخطار النيابة العامة بالحادث لمباشرة التحقيق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية بشأن مدى الالتزام بإجراءات تأمين خطوط المرافق. ​

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتواصل الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وضمان عدم تكراره.

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