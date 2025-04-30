بالأسماء، المصابون في حادث انفجار خط غاز الواحات والنيابة تعاين جثث المتوفيين

تعاين نيابة أكتوبر جثامين المتوفيين ال3 في حادث انفجار خط غاز الواحات، تمهيدا لنقلها إلى المشرحة.

ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار

تسبب إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر ، اليوم الأربعاء، في وفاة 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء الحريق الذي اندلع بعد الإنفجار.

وحصلت فيتو على أسماء المصابين وهم كل من: أحمد مصطفى 23 عاما، عبد الرحمن أشرف 24 عاما، سيف وائل 17 عاما، عبد التواب سالم 38 عاما، حذيفة أحمد 30 عاما، محمد عبد الله 32 عاما، طه محمد 53 عاما ومنة أيمن 21 عاما، نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

شملت القائمة مصطفى محمد 40 عاما، منار حسن 22 عاما، محمود رجب 54 عاما، محمد أحمد 45 عاما، محمود صلاح جميعهم بحروق نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر.. تفحم 3 جثث و20 مصابًا

ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر.. تفحم 3 جثث و20 مصابًا

وشارك نحو 10 سيارات تابعة لمرفق الإسعاف فى نقل المصابين والمتوفين فيما شارك 7 سيارات إطفاء فى عملية السيطرة فضلا عن مسؤولي شركة الغاز مع تمركز خدمات مرورية لمنع الاقتراب من موقع الحريق وتنظيم حركة السيارات وإجراء تحويلات مرورية جراء الحادث.

وانتقل فريق من رجال المباحث لاجراء التحريات وسماع أقوال الشهود وبيان ملابسات وظروف الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، نتيجة انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تصاعد كثيف لألسنة اللهب في إحدى مناطق الحفر التابعة لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

السبب: كسر في خط الغاز أثناء الحفر

كشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق اندلع إثر كسر مفاجئ في خط الغاز أثناء تنفيذ أعمال حفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب.

وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بجوار الموقع، واصابة 20 شخصا، بينهم عمال ومواطنون تصادف مرورهم وقت الانفجار إضافة الى 3 وفيات.

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