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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 20 مارس 2025

التحليل الفنى للبورصة
التحليل الفنى للبورصة المصرية، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 20 مارس 2025 استقرارها  مع ختام الأسبوع الثالث من مارس الجارى. 

وترصد “ فيتو” حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال خلال السطور التالية. 

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

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المؤشر الرئيسي EGX30 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

  • مؤشر "إيجى إكس 30" لامس مستوى 31252 نقطة. 
  • وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17%  عند مستوى 8895 نقطة.
  • وزاد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.20% عند مستوى 12306 نقطة.
  • وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% عند مستوى 3378 نقطة.

 

المؤشر الرئيسي EGX30 

واقترب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 31500 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم، حيث إن القوى البيعية جاءت مرة أخرى، وتلك المنطقة التي تسمى منطقة المقاومة لا تزال تشكل حاجزا رئيسيا أمام استمرار الاتجاه العام الصاعد على الأجل القصير ويختبر المؤشر حاليا منطقة المقاومة الكامنة بين 31500، 32000نقطة والتي تمثل تحديا كبيرا للقوى الشرائية.

الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة مؤخرا مصحوبا بزيادة في أحجام التداول من شأنه أن يولد اشارة بالتعافي على الأجل القصير كما سيمهد الطريق في أن يستهدف المؤشر نقطه المقاومه التاليه والكامنة بين 31631 نقطة ومراقبة حركة الأسعار عن كثب حول منطقة 31500 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوى الشرائية ستنجح في اختراق منطقة المقاومة سابقة الذكر أم لا علاوة على ذلك فإن الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من المنطقة الأخيرة سوف يمهد الطريق لمستثمري المدى القريب والآجل القصير جدا بالمتاجرة السريعة بشكل انتقائى عن طريق اختبار الأسهم بناء على أدائها، ويتم تفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند 30 ألف نقطة.

 

 

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

وأنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جلسة تداولات الأمس بشكل إيجابي ويستكمل اليوم الأداء بشكل مستقر، حيث نجحت القوى الشرائية في الحفاظ على تقدمها مما دفع المؤشر إلى اختراق المنطقة الهامة والكامنة عند 8650 نقطة ليغلق المؤشر تعاملاته عند مستوى 8738 نقطة.

وفي الوقت الراهن من المرجح أن يعاود المؤشر اختبار منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 8775 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوى الشرائية ستنجح في اختراق المنطقة الأخيره أم لا وفي هذا الصدد ينصح مستثمري المدى القريب بالانتظار حتى يتم الاختراق الواضح أعلى من منطقة المقاومة الأخيرة قبل اختيار أي فرص استثمارية جديدة والتي من شأنها توفير الربحية الجيدة، كما يتم تفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند 8530 نقطة. 

 

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