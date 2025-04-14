التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، عودة قوية في بداية تعاملات الإثنين

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 مع بداية حركة التعاملات، لتسجل عودة قوية بحركة التعاملات بعد موجة من الاضطرابات والتذبذب على مدار الأشهر الماضية، ليقفز المؤشر الرئيسي فى سوق المال إيجى إكس 30، إلى مستويات تخطت الــ 31 ألف نقطة.

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المؤشرات بجلسة اليوم فى سوق المال

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 31252 نقطة

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% عند مستوى 38948 نقطة

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% عند مستوى 13866 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.44% عند 8966 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 12345 نقطة

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.30% عند مستوى 3229 نقطة.

المؤشر الرئيسي EGX30 - فيتو

المؤشر الرئيسي EGX30

إستأنفت القوى الشرائية ظهورها خلال جلسة تداولات الأمس، الأمر الذي دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إلى الإقتراب من منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 31,200 نقطة، لينهي تعاملاته أدنى من المنطقة الأخيرة بقليل عند مستوى الـ 31,175 نقطة.

يختبر المؤشر حاليًا منطقة المقاومة الكامنة بين الـ 31,000-31,200 نقطة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للقوى الشرائية، حيث إن الإختراق الواضح والمؤكد أعلى من تلك المنطقة المذكورة مؤخرًا مصحوبًا بزيادة في أحجام التداول، من شأنه أن يولد إشارة بالتعافي على الأجل القصير، كما سيمهد الطريق أمام المؤشر لأن يستهدف منطقة المقاومة التالية والكامنة بين الـ 31,600-31,800 نقطة.

وبالتالي، يجب مراقبة سلوك السوق عن كثب حول المستويات الحالية لتقييم ما إذا كانت هناك إمكانية لإستمرار الزخم الشرائي وإختراق المؤشر أعلى من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند الـ 31,000-31,200 نقطة، أما في حالة ظهور الضغوط البيعية، ننصح المستثمرين الذين لديهم مراكز أما في حال إستثمارية كبيرة بجني جزئي للأرباح لحماية مكاسبهم، وعلى الصعيد الآخر، ننصح المستثمرين الراغبين في الإحتفاظ بمراكزهم الإستثمارية كما هي بتفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقة الدعم الكامنة عند الـ 30,600 نقطة، للحفاظ على إدارة المخاطر بشكل فعال.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 - فيتو

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

إستهل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أولى جلسات تداول الأسبوع الحالي بإختراقًا قويًا أعلى من المنطقة الرئيسية والكامنة عند الـ 8,880 نقطة، ليغلق الجلسة بثقة عند مستوى الـ 8,930 نقطة، الأمر الذي يشير إلى تجدد الزخم الصاعد وتحسن معنويات السوق.

في الوقت الحالي، من المرجح أن يعاود المؤشر إختبار منطقة المقاومة الحاسمة والكامنة بين مستوى الـ 9,000 نقطة والـ 9,100 نقطة المنطقة التي سيتم تفقد قوة الزخم الشرائي عندها مجددًا، حيث إنه في حالة الإختراق المؤكد والثابت أعلى من تلك المنطقة، سوف يعزز ذلك من إحتمالية إستمرار الإتجاه العام الصاعد على المدى القصير بشكل كبير، كما سيمهد الطريق أمام المؤشر لإستهداف قمم جديدة.

وبناء على ذلك، يجب مراقبة سلوك السوق عن كثب حول المستويات الحالية، لتحديد ما إذا كان الزخم الشرائي قادرًا على دفع المؤشر بالإختراق أعلى من منطقة المقاومة الكامنة بين الـ 9,000-9,100 نقطة، وفي الوقت نفسه، لايزال حد الإيقاف الوقائي لدينا بالكسر الصارم أدنى من مستوى الدعم الكامن عند الـ 8,775 نقطة، وذلك لتقليل المخاطر السلبية المحتملة.



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