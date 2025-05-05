تموين الفيوم: البنزين في كل محطات الوقود بالمحافظة آمن تماما

أكد المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن البنزين المتوفر داخل محطات الوقود بالمحافظة آمن تمامًا ومطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة البترول، ولا صحة لما يتردد من شائعات حول وجود خلل في جودة الوقود، وكانت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت خبرا عن وجود بنزين غير آمن علي السيارات في بعض المحافظات.

حملات مستمرة علي محطات الوقود

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن مديرية التموين تُجري بشكل دوري حملات تفتيش مفاجئة على محطات الوقود بجميع مراكز وقرى الفيوم، بالتعاون مع مباحث التموين وفرق من هيئة الرقابة الصناعية، بهدف التأكد من سلامة الوقود وخلوه من أي مواد مغشوشة أو مخالفة.

العينات جميعها سلبية

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم سحب عدد من العينات العشوائية من محطات متعددة خلال الأسبوع الجاري، وجاءت نتائج التحليل جميعها مطابقة للمواصفات الفنية، والحملات على محطات الوقود وتجار المحروقات مستمرة طوال الأسبوع.

ولفت إلى أن أي محاولة للتلاعب بجودة المواد البترولية سيتم التعامل معها بحسم، وفقًا للقانون، وتلتقي المديرية شكاوى المواطنين حول أي مخالفات تموينية أو شكوك في جودة الوقود على مدار 24 ساعة.

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