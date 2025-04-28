رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من المشروعات الصناعية

أجرى باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، زيارة ميدانية لعدد من المشروعات الإنتاجية والصناعية التي مولها الجهاز بالمحافظة وأتاح لها العديد من الخدمات المالية وغير المالية، مما ساهم في استقرار تلك المشروعات ورفع قدراتها الإنتاجية واستيعابها للمزيد من فرص العمل.

وشملت الزيارة التفقدية مشروع مصنع المهندس لتصنيع وتجارة الأخشاب، ومشروع الحرمين فارم للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني.

وأكد رحمي خلال تفقده لمشروعات شباب الجهاز على أهمية تشجيع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف تنوعها على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقتها الإنتاجية قدرتها وتسويق منتجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية وذلك من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من التيسيرات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع، مشيرا إلى أن تطوير المشروعات القائمة أو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خاصة الأنشطة الإنتاجية والصناعية من شأنه أن يلبي احتياجات السوق المحلي ويسهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد.

ودعا رحمي شباب الفيوم لاقتحام مجال العمل الحر وإقامة المزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع الأنشطة والمجالات، مؤكدا على أن الجهاز يعمل على تمكين المواطنين من المزايا والتيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة وفق قانون تنمية المشروعات خاصة الخدمات الفنية والتسويقية وكذلك المنتجات التمويلية المتنوعة والتي تناسب جميع الأنشطة والتي يتم إتاحتها بفائدة ميسرة.

محافظ الفيوم : نحرص على تنسيق مختلف سبل التعاون مع جميع جهات الدولة وتنمية المشروعات

من جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حرص المحافظة على تنسيق مختلف سبل التعاون مع جميع جهات الدولة وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة وتيسير وصول مختلف أوجه الدعم سواء للراغبين في إقامة المشروعات الجديدة أو الراغبين في تطوير المشروعات القائمة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وكذلك لتمكين جميع المواطنين خاصة الشباب والخريجين الجدد والمرأة من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات ووضعهم على طريق النجاح والنفاذ بمنتجاتهم إلى جميع أسواق الجمهورية والأسواق الخارجية.

واستمع رحمي والأنصاري خلال الزيارة إلى تجارب أصحاب المشروعات في الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة من خلال جهاز تنمية المشروعات وأثرها اعتبارا من تأسيس مشروعاتهم وحتى الآن.

وأوضح أيمن نعيم صاحب مصنع المهندس لتصنيع وتجارة الأخشاب أنه توجه لمكتب جهاز تنمية المشروعات بالفيوم وحصل على التمويل الذي انطلق به في نشاط صناعة وتجارة الأخشاب حيث ساعده القرض في التوسع في المهنة التي ورثها عن والده، مشيرا إلى مساعدة الجهاز له في استخراج التراخيص اللازمة لنشاطه وتمكينه من الاستفادة من تمويل آخر ساعده في التوسع بشكل أكبر وتلبية احتياجات المزيد من العملاء وفتح آفاق تسويق جديدة.

من جانبه، قال محمد أحمد إسماعيل صاحب مشروع الحرمين فارم للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني أن الجهاز قدم له دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعه بشكل احترافي قبل أن يمنحه التمويل المناسب للتوسع في النشاط ورفع الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة العملاء، مشيرا أن مشروعه ومن خلال النفاذ والانتشار بالسوق المحلي والحفاظ على الجودة تمكن من الحصول على عدد من شهادات الجودة العالمية.

و قد شارك في الزيارة لفيف من قيادات الجهاز والمحافظة

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