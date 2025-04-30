محافظ الفيوم يتابع تداعيات العاصفة الترابية

تعمل الطرق العامة والفرعية في الفيوم بشكل منتظم، وقد تابع المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تداعيات الطقس بشأن العاصفة الترابية، التي تضرب عددًا من محافظات الجمهورية.

انعقاد غرفة العمليات بصفة دائمة

وشدد محافظ الفيوم، على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة التأثيرات المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، مع جاهزية معدات الإغاثة والطوارئ والعمل على توافرها، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أعطال قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

متابعة الطرق الصحراوية في نطاق المحافظة

وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف المتابعة الميدانية بالطرق الصحراوية خاصة طريقي "الفيوم- القاهرة"، و"أسيوط الغربي بنطاق المحافظة"، من خلال فرق العمل التابعة لمركز السيطرة بمجالس المدن، لرصد أي أحداث قد تطرأ فور حدوثها، للعمل على مواجهتها والتعامل مع تداعياتها، إن وجدت، بشكل فوري، موجهًا مسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مجالس المدن، بمتابعة أعمدة الإنارة واللافتات ولوحات الإعلانات التي قد تتأثر بشدة الرياح، مشددًا على رصد حركة الرياح بنطاق المحافظة والمحافظات المجاورة، من خلال خرائط الأرصاد الجوية بمركز السيطرة، تحسبًا لأية أحداث طارئة والجاهزية لمواجهتها.

يذكر أن محافظة الفيوم، أعلنت عن انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بشكل دائم، لاستقبال شكاوى المواطنين، من سوء الطقس على الأرقام 0842168041، و0842168042، و0842168043، والرقم الساخن 114، لتلقي الشكاوى والبلاغات.

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