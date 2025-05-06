ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6-5-2025 في محافظة الفيوم

سجلت اسعار الفراخ البيضاء، انتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في الأسعار وبلغت الزيادة جنيهين عن أسعار أمس الإثنين.

وتراوحت الأسعار ما بين 88 و92 جنيها للكيلو، بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 100 جنيها، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و110 جنيهات، وأسعار البط المولر ما بين 95، و100 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيهًا، وسعر كيلو الارنب البلدي 120 جنيها، والبط المسكوفي 150 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيهًا.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 190 و 200 جنيها وفي السوبر ماركت 220 جنيهًا، وكيلو الأوراك 90 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 140 جنيهًا، كيلو الدبابيس 140 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 190 جنيهًا، كيلو حمام كداب 140 جنيهًا، كيلو كبدة صافي 115 جنيهًا، كيلو بانيه استربس صوابع 190 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 190 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 190 جنيهًا، كيلو الأجنحة 70 جنيهًا، كيلو الهياكل 45 جنيهًا.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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