الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منازل وخيام نازحين وسط وجنوب غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرين، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف لطائرات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مواقع متفرقة فى قطاع غزة.

مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني

 وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مدرسة السوارحة شمال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

قصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي

كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون، إثر قصف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين 

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا.

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