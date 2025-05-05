الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لحي الشيخ رضوان

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أدى قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة إلى إيقاع عدد من المصابين والشهداء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم استشهد فلسطينيان في قصف مسيرة إسرائيلية لمنطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت، مساء أمس الأحد، باستشهاد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح بمدينة غزة.

 

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان في خان يونس

 وذكرت وسائل إعلام فلسطينية الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

ومساء أمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نكثف الضغط بهدف إعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حماس.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

 

الحسم وعدم بقاء حماس

 من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن تل أبيب لديها خطة بشأن قطاع غزة تقوم على الحسم وعدم بقاء حماس.

وأضاف نتنياهو: الحرب في غزة تنتهي عندما نحقق نصرا كاملا ومطلقا.. الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة المخطوفين.

وتابع نتنياهو: العمل ضد ‎الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.. لقد عملنا ضدهم في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضا ونحن ننسق مع الإدارة الأمريكية.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الشيخ رضوان العملية العسكرية في قطاع غزة بنيامين نتنياهو خان يونس

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