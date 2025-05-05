الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد على خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استشهد 3 فلسطينيين بينما أصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي جديد لمنزل في منطقة معن بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

وأفادت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الإثنين، بسقوط 32 شهيدا و119 مصابا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وأدى قصف مسيرة إسرائيلية لحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة إلى إيقاع عدد من المصابين والشهداء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم استشهد فلسطينيان في قصف مسيرة إسرائيلية لمنطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت  باستشهاد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح بمدينة غزة.

 

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان في خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

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إسرائيل العدوان الاسرائيلي علي غزة جيش الاحتلال حي الشيخ رضوان حي التفاح بمدينة غزة

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