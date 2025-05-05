الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو

أفادت تقارير إخبارية باستشهاد 5 فلسطينيين، وسقوط عدد من المصابين والمفقودين في قصف جوي إسرائيلي جديد لمنزل بمنطقة معن شرقي خان يونس.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي سياق آخر قصف الاحتلال بمسيرة إسرائيلية حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما أدى إلى إيقاع عدد من المصابين والشهداء، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق من اليوم استشهد فلسطينيان في قصف مسيرة إسرائيلية لمنطقة قيزان رشوان في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت  باستشهاد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح بمدينة غزة.

 

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان في خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

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إسرائيل العدوان الاسرائيلي علي غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس فلسطين

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