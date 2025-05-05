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حوادث

تجديد حبس شاب بتهمة معاشرة ابنة شقيقه بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بالفيوم، تجديد حبس شاب 15 يوما بتهمة معاشرة ابنة شقيقه معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا، واجهضها أحد أطباء النساء والتوليد بمعاونة عمتها، وسبق أن أفرج عن العمة بكفالة 1000 جنيه، كما أخلي سبيل الطبيب بكفالة 50 ألف جنيه.

حكاية طالبة إعدادي حملت سفاحا من عمها

وكان  اللواء أحمد عزت، مديرً أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بأن "طه.س. م.م.ح " 51 سنة، ومقيم بمنطقة النويري، التابعة لدائرة القسم، قد توجه إلى النيابة العامة وبصحبته نجلته "م " 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بذات العنوان، وحررا محضرًا ضد شقيقه وشقيقته، يتهم فيه شقيقه بمعاشرة نجلته طالبة الإعدادية معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا، وحاولت شقيقته المتهمة الثانية إجهاضها.

وجاء في أقوال الأب أن شقيقه "أحمد" 28 سنة، عاطل، عاشر ابنته أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحًا، وأقرت نجلته  بما جاء في أقوال والدها، وأن عمها عاشرها معاشرة الأزواج فى منزل والدها، أكثر من مرة حتى حملت منه وأقرت الفتاة بأن عمتها  "ح" 49 سنة، ربة منزل، ومقيمه بقرية طبهار بدائرة مركز شرطة أبشواي، اصطحبت الفتاة إلى مركز للنساء والتوليد لإجراء عملية إجهاض للفتاة، بناحية ميدان السلخانة دائرة قسم ثان الفيوم.

وقرر وكيل النيابة ضبط وإحضار المتهمين، وتوجهت مأمورية ضبط إلى منزل كل منهما وتم إلقاء القبض عليهما، وقرر وكيل النيابة حبسهما 4 أيام، وعرض المجني عليها علي الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

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