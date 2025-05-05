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تشكيل مباراة أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا للشباب

منتخب افريقيا الوسطى،
منتخب افريقيا الوسطى، فيتو

أمم افريقيا للشباب، أعلن الكونغولي بروس ستيفان عبد الله المدير الفني لمنتخب أفريقيا الوسطى تحت 20 سنة عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء منتخب الكونغو الديمقراطية على ملعب السويس الجديد في افتتاح منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا للشباب.

 

تشكيل إفريقيا الوسطى أمام الكونغو

التشكيل يتكون من: بورجانس مالميتو (1) – رفائيل نزاباكومودا (3) – أريل أوندوبو (4) – توني بلاكولد (5) – أبيدياس يانجبا (23) – بنجامين ايدارو (18) - جونيور أنجانزا (6) – رونالد ليبون زي (7) – لاندري أبيجا (11) – بيرسر مبايجوتو (10) – برادلي بيسنارد (9).

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام أفريقيا الوسطى

أما جاي بوكاسا المدير الفني للمنتخب الكونغولي فقد اختار البدء بالتشكيل التالي: ريان توتو (21) – ديفيد فريديناند (2) – لاندري سوكو (20) – ديو كابونجو (18) – دانيال تشيلاندا (19) – جوليس أهوكا (6) -– نواه مبيليبا (22) - ميسي مبوندو (10) – توني تالاسي (17) – فافيوردي بونجيلي (25) – صمويل نتاندا لوكيسا (9). (9

كان المنتخبان قد تعادلا في الجولة الأولى لهذه المجموعة ’ أفريقيا الوسطى مع السنغال (1 – 1) والكونغو الديمقراطية أمام غانا بنفس النتيجة.

وتبحث المنتخبات الأربعة بالمجموعة الثالثة عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الذي سيطر على مباراتي الجولة الأولى وتساويهم في النقاط والأهداف.

وفتح تعادل منتخب أفريقيا الوسطى "الوحوش البرية" أمام المنتخب السنغالي (حامل) اللقب في الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة بـ أمم أفريقيا تحت 20 سنة الباب أمام إعطاء الأمل لمنتخبي أفريقيا الوسطى الكونغو الديمقراطية لمنافسة السنغال وغانا بتلك المجموعة.

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