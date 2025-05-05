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رياضة

منتخب إفريقيا الوسطى يسعى لتحقيق مفاجأة أمام الكونغو بكأس الأمم الإفريقية للشباب

منتخب السنغال للشباب،
منتخب السنغال للشباب، فيتو

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، يلتقي منتخب إفريقيا الوسطى في مباراة هامة أمام الكونغو، اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا. 

وتعادل منتخب إفريقيا الوسطى أمام المنتخب السنغالي (حامل اللقب) في الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة ليفتح الباب على مصراعيه أمام عناصر المدرب بروس ستيفن عبد الله من أجل المنافسة بكل قوة على إحدى البطاقتين المباشرتين لهذه المجموعة، بعد أن ظن الجميع أنهم الحلقة الأضعف في هذه المجموعة على خلفية تأهلهم عن منطقة وسط أفريقيا بقرار إداري من الاتحادين الدولي والإفريقي بعد تسليط عقوبة الإيقاف على الاتحاد الكونغولي بسبب التدخل الحكومي.

 

“قارة المواهب”

 من جانبه، لن يفوت منتخب الكونغو الديمقراطية "الفهود الصغيرة" بقيادة جاي بوكاسا الفرصة في تحقيق أول انتصار في تاريخ هذه الدولة صاحبة التقاليد العريقة في “قارة المواهب”، بعد أن قدم أوراق اعتماده كمرشح شبه محتمل للتأهل لربع النهائي على أقل تقدير بتقدمه على العملاق الغاني في الجولة الأولى بهدف نجمه الأول وقائده صمويل نتاندا، واكتفى بالتعادل بهدف في كل شبكة.

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