جولة للاعبي الكونغو الديمقراطية بالممشى السياحى في السويس

قرر جاي بوكاسا، المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية إلغاء المران، الذى كان مقررا إقامته اليوم بإستاد بورتوفيق، فى إطار الاستعدادات لمباراة الجولة الثانية أمام إفريقيا الوسطى المقررة لها بعد غد الأثنين، وذلك كنوع من المكافأة للاعبيه، عقب التعادل مع غانا 1/1 أمس فى الجولة الأولى.

لاعبو الكونغو يركبون الدراجات

وخرجت بعثة الكونغو الديمقراطية، فى جولة على الممشى السياحى بالسويس، لإزالة أي ضغوط نفسية على اللاعبين.

واستغل اللاعبون الجولة فى ركوب الدراجات والمشي والاستمتاع بطقس مدينة السويس معبرين عن سعادتهم البالغة، بما شاهدوه فى الممشى السياحى بالسويس.

الكونغو الديمقراطية تتعادل 1-1 مع غانا

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره الغاني (1 – 1) في اللقاء الذي شهده ملعب السويس الجديد في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم إفريقيا للشباب وأداره الجنوب إفريقي بادي لوكسولو.

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