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رياضة

أمم إفريقيا للشباب، زامبيا بالبرتقالي وتنزانيا بالأزرق في مواجهة الثلاثاء

الاجتماع الفنى لمباراة
الاجتماع الفنى لمباراة زامبيا وتنزانيا

 عقد اليوم الإثنين الاجتماع الفنى لمباراة زامبيا وتنزانيا المحدد لها غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي تقام حاليًا بمصر، وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

 

كما أقيم الاجتماع التنظيمي مع اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة حاليا في مصر بحضور أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومندوبي المنتخبين.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء زامبيا  الزي البرتقالي، وتنزانيا الزي الأزرق.

 

كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، يشهد ملعب السويس الجديد مباراتين مساء اليوم الإثنين في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي تقام حاليًا بمصر وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

 

مباريات اليوم بالمجموعة الثالثة

- أفريقيا الوسطى ضد الكونغو الديمقراطية: الساعة 6:00 مساءً. 
- غانا ضد السنغال: الساعة 9:00 مساءً. 

وتبحث المنتخبات الأربعة عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل الذي سيطر على مباراتي الجولة الأولى وتساويهم في النقاط والأهداف.
 وفتح تعادل منتخب أفريقيا الوسطى "الوحوش البرية" أمام المنتخب السنغالي (حامل) اللقب في الجولة الافتتاحية لهذه المجموعة بـ أمم أفريقيا تحت 20 سنة الباب أمام إعطاء الأمل لمنتخبي أفريقيا الوسطى الكونغو الديمقراطية لمنافسة السنغال وغانا بتلك المجموعة.

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