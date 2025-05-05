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رياضة

مدرب الكونغو الديمقراطية يتحدث عن مواجهة أفريقيا الوسطى

جاي بوساكا مدرب الكونغو
جاي بوساكا مدرب الكونغو الديمقراطية، فيتو

أمم افريقيا للشباب، أعرب جاي بوكاسا المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن أمله في تقديم أداء جيد، والخروج بنتيجة إيجابية، عندما يواجه منتخب أفريقيا الوسطى، في السادسة مساء غد الاثنين على ملعب السويس الجديد في افتتاح مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

نحترم منتخب أفريقيا الوسطى

وأضاف بوكاسا خلال الفترة المفتوحة للإعلام قبل مران اليوم، أن المواجهة الأولى أمام غانا كانت صعبة للغاية، وأن فريقه حقق هدفه خلالها بالخروج بنقطة التعادل، وأن طريقته في الضغط على المنافس ستستمر في لقاء الغد رغم احترامه الشديد لمنتخب أفريقيا الوسطى، الذي أحرج المنتخب السنغالي في الجولة الأولى وفرض عليه التعادل بهدف لمثله.

واختتم المدرب تصريحاته بأن هدفه حصد نقاط اللقاء من أجل الاقتراب من بلوغ ربع النهائي لأول مرة.

موعد مباراة الكونغو وأفريقيا الوسطى

تقام مباراة الكونغو الديمقراطية أمام أفريقيا الوسطى اليوم الإثنين على ملعب السويس الجديد، وتنطلق أحداثها في السادسة مساء، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة.

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أمم أفريقيا للشباب جاي بوكاسا منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب أفريقيا الوسطى ملعب السويس الجديد

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