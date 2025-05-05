رفعت فياض يكتب: قولًا واحدًا.. لا لجان لامتحانات الثانوية العامة بالجامعات هذا العام.. رفض من رؤساء الجامعات وتحفظات متعددة.. واحتمال تنفيذ الفكرة العام المقبل

قولا واحدًا.. وبناءً على تأكيد وزير التربية والتعليم لشخصي أمس، أقول: إنه لن تكون هناك لجان لامتحانات الثانوية العامة بالجامعات هذا العام، كما كان قد سبق الاتفاق عليه بين كل من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، من أجل زيادة تأمين لجان الثانوية العامة في حالة انعقادها بالجامعات، وسهولة السيطرة عليها، ومنع حالات الغش الجماعي التي كانت وما زالت سائدة في معظم المحافظات.

هدف الاتفاق بين الوزارتين

لقد كان الهدف من هذا الاتفاق المبدئي، الذي لم يتم تنفيذه، هو تقليل عدد لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من 2200 لجنة إلى 200 لجنة فقط، كانت ستُخصص للمناطق البعيدة عن مقار الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

رفض من رؤساء الجامعات وتحفظات متعددة

إلا أن معظم رؤساء الجامعات داخل المجلس الأعلى للجامعات لم يبدوا رغبة قوية في تحمُّل هذه المسؤولية هذا العام، نظرًا لضيق الوقت من ناحية، ولتداخل موعد امتحانات الثانوية العامة – كما يقولون – مع معظم مواعيد امتحانات كليات الجامعات المختلفة. بالإضافة إلى قلقهم من تنفيذ هذه التجربة غير المسبوقة، في تحمل مسؤولية وجود امتحانات للثانوية العامة داخل كلياتهم، وعدم تأكدهم من وجود أماكن كافية في نفس التوقيت يمكن تخصيصها كمقار للكنترولات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة. كما تخوفوا من عدم قدرتهم حاليًا على تأمين المعامل والمقار الأخرى الهامة داخل كل كلية في حالة انعقاد امتحانات الثانوية العامة بداخلها.

رفض من أولياء الأمور والطلاب للفكرة

حدث هذا أيضًا مع وجود رفض كبير حاليًا من أولياء الأمور وكذلك الطلاب للفكرة نفسها، بأن تتم امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات الحكومية هذا العام.. ويرجع ذلك إلى تعوُّد أولياء الأمور – وخاصة الأمهات – على التجمع في ظاهرة سلبية أمام لجان امتحانات الثانوية العامة في المدارس القريبة منهم بحجة الاطمئنان على أولادهم.

صعوبة المواصلات وتأثيرها على الحضور

ويرى البعض الآخر أنه سيصعب تنفيذ ذلك أيضًا، نظرًا لوجود طلاب في مدن وقرى ونجوع كثيرة بعيدة جدًا عن الجامعات، وقد تتسبب صعوبة المواصلات وانتقال الطلاب إلى مقار هذه اللجان بالجامعات، البعيدة عن مقار إقامتهم، في تأخُّرهم عن الوصول إلى مقار هذه اللجان.

رفض من فئة تعتمد على الغش الجماعي

وهناك فئة ثالثة من الطلاب وأولياء الأمور – الذين تعودوا على الغش الجماعي – يرفضون هذه الفكرة أيضًا، لأنهم في هذه الحالة لن يستطيعوا الغش كما كانوا يفعلون من قبل. ناهيك عن وجود ما كان يُطلق عليه "لجان أولاد الأكابر"، ومحافظات تخصصت في وجود مثل هذه اللجان من الغش الجماعي مثل محافظتي سوهاج وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مقار أخرى في العديد من المحافظات المختلفة.

وقد نتج عن ذلك أن هناك لجانًا بكاملها كان مجموع معظم طلابها شبه موحد ويفوق 95%، ولذلك التحقوا جميعًا وقتها بمجموعة الكليات الطبية.. إلا أن 75% منهم رسبوا في السنة الأولى بكليات الطب وطب الأسنان بهذه الجامعات، بعد أن قررت الجامعات التركيز على التعليم الجيد للجميع دون تفرقة، وعلى أن تركز الامتحانات على ما تم استيعابه بالفعل من كل الطلاب، وهو ما لم يتعود عليه طلاب الغش الجماعي، ولذلك كان مستواهم ضعيفًا لأنهم لم يكونوا مؤهلين لمثل هذه النوعية من الدراسة.

احتمال تنفيذ الفكرة العام المقبل

من أجل كل ذلك جاءت في البداية فكرة انعقاد معظم امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات، وتوافقت عليها الوزارتان عند طرحها، إلا أن المجلس الأعلى وأعضاءه من رؤساء الجامعات ترددوا في الاستجابة لها هذا العام.. وإن كنت أؤكد أن هذا سيتم تطبيقه في العام المقبل – بإذن الله – وستكون معظم امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات الحكومية، بعد أن يصدر مبكرًا قرار رسمي بذلك على مستوى الدولة يلتزم به الجميع، وستكون هناك فقط لجان أخرى قليلة داخل المدارس في المناطق البعيدة عن هذه الجامعات.

الهدف: امتحانات نزيهة تعبر عن المستوى الحقيقي

كل هذا سيتم من أجل أن تكون امتحانات الثانوية العامة معبّرة بالفعل عن مستوى الطالب، وعلى مدى ما استوعبه من معلومات، وليس على قدر ما تمكّن من الحصول عليه بالغش – كما هو حادث الآن في العديد من اللجان وبالعديد من المحافظات.. وبالتالي، سيكون الطالب المتميز الذي اجتاز هذه الامتحانات النزيهة مؤهلًا بحق للالتحاق بالجامعات.

تابع مقالات الكاتب الصحفي رفعت فياض عبر بوابة فيتو من هنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.