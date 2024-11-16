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صحة ومرأة

الصحة تحذر من زيادة الضغوط النفسية: تسبب أمراض القلب والضغط

خطورة الضغوط النفسية
خطورة الضغوط النفسية على الجسم، فيتو

حذرت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية والإدمان من استمرار الضغوط النفسية على الإنسان حيث تسبب زيادة هرمون الكورتيزول.

 

زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية

وأشارت الأمين العام للصحة النفسية أن زيادة نسبة الكورتيزول تسبب الإصابة بالأمراض النفسية والأمراض المزمنة منها القلب والسكر والضغط وقرحة في المعدة وغيرها.

 

نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض الاكتئاب منها:

 
١- استمر في الأنشطة التي اعتدت أن تستمتع بها.
 

٢- ابق على اتصال بالأصدقاء وأفراد الأسرة.
 

٣- مارس الرياضة بانتظام حتى لو كان المشي لمسافات قصيرة.
 

٤- التزم بعادات التغذية الصحية والنوم المنتظمة قدر الإمكان.
 

٥- تجنب المشروبات الكحولية والمواد المخدرة.
 

٦-  تحدث إلى شخص تثق به عن مشاعرك.
 

٧-  اطلب مساعدة من طبيب مختص للخروج من هذه الحالة.

ويؤدي مرض الاكتئاب إلى أعراض مزاجية تجعل الإنسان يشعر بالأسى والحزن الشديد لفترة لا تقل عن أسبوعين باستمرار في معظم أوقات اليوم أن لم يكن اليوم بأكمله.

 

أعراض مرض الاكتئاب 

وقال الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس إن مرض الاكتئاب يشعر فيه الإنسان المصاب بالاكتئاب بفقدان الطاقة والشغف والاستمتاع بالحياة ويعانى مريض الاكتئاب من عدة أعراض منها اضطراب في النوم وعدم القدرة على النوم، مؤكدا أن أهم مؤشر للإصابة بمرض الاكتئاب هو الاستيقاظ قبل الموعد الطبيعي للإنسان ولا يستطيع النوم بعد الاستيقاظ.

وتابع أستاذ الطب النفسي حديثه لـ"فيتو" بأن أعراض الإصابة بالاكتئاب تشمل  فقدان الشهية يسبب فقدان الوزن، أو زيادة في الشهية تسبب زيادة الوزن.

 

علاج مرض الاكتئاب

وأكد أنه إذا لم يعالج الاكتئاب  سريعا يؤدي لأفكار سلبية وسوداوية قد تصل في الحالات الشديدة إلى نوع من اليأس وجلد الذات وإحساس بأن الحياة سوداء وعدم وجود أمل في أن تتحسن حالته ويتمني الموت كعلاج للالم النفسي كما يصاب المريض بأفكار انتحارية. 

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وأوضح أستاذ الطب النفسي أن  الحزن شعور طبيعي يحدث بسبب ظروف الحياة إلا أنه مع استمراره يتعرض المريض للإصابة بالاكتئاب موضحا أنه متى يجب على المريض الشعور بأنه مصاب بالاكتئاب عند استمرار أعراض الحزن وفقدان الطاقة وتمني الموت باستمرار لفترة لا تقل عن أسبوعين بالإضافة إلى عدم قدرة الإنسان على أداء أدواره في الحياة.

 

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