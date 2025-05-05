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حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

توفيق عكاشة، فيتو
توفيق عكاشة، فيتو

كشف  الإعلامي توفيق عكاشة عن المخطط الجديد، لإشعال الحروب في العالم، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نشوب حرب بين الهند وباكستان، متوقعًا أن تكون الحرب بين البلدين النوويتين شرسة.

خطة جديدة لإشعال الحرب في منطقة الشرق الأوسط

كما أكد توفيق عكاشة أن خطة إشعال الحرب العالمية ستتطور، حتى تصبح خطة سريعة، تؤدي لإشعال حرب كبرى بمنطقة الشرق الأوسط، وغيرها، وبشكل غامض أشار عكاشة لتوحد اليمن تحت راية واحدة.

وقال توفيق عكاشة عن مخطط الحرب العالمية القادمة: "أتوقع بعد أيام قليلة تنشب حرب بين الهند وباكستان وأتوقع أن تكون حرب شرسة والله أعلم"

 


وعن تطور خطة الحرب، قال توفيق عكاشة: "سوف تتطور الخطة إلى خطة سريعة تشعل حرب كبرى بمنطقة الشرق الأوسط وغيره فلقد حضرت بلقيس من اليمن غير موحدة وعادت إلى اليمن موحدة مؤمنة بنبي الله سيدنا سليمان وذكرت سورة النمل لجيوش سليمان كما ذكرت التوراة سفر الملوك لنفس ذات الأمر وكفاية عليكم كده علشان فيه ناس كثيرة لن تستوعب ذلك".

 

توفيق عكاشة يثير الجدل بحديث غامض عن حرب كبرى


غموض حديث توفيق عكاشة عن مخطط الحرب الكبرى في المنطقة، وما سيحدث في اليمن وحرب الهند وباكستان، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عما يقصد، وفسر آخرون حديث توفيق عكاشة عن الحرب الكبرى في المنطقة قائلين: "إنه يتحدث عن توترات جيوسياسية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى خطة قد تؤدي إلى حرب كبرى، مع إحالات دينية وتاريخية مثل بلقيس وسليمان".

حرب شرسة بين الهند وباكستان، فيتو
حرب شرسة بين الهند وباكستان، فيتو


وأضاف آخرون أن "الوضع في المنطقة معقد، هناك نزاعات مستمرة في غزة ولبنان وسوريا، مع مخاطر التصعيد بين إيران وإسرائيل، لكن هناك أيضا جهود دبلوماسية، مثل هدنة يناير 2025 بين إسرائيل وحماس، ومباحثات للتهدئة، الوضع يبقى غامضا، والأشهر القادمة ستكون حاسمة"

مخطط ترامب لإعادة صياغة الشرق الأوسط

جدير بالذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة كشف عن مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط والعالم في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ترامب يقوم بإعداد العالم للحرب الفاصلة، التي من أهم أهدافها إعادة صياغة خريطة العالم.

ترامب يخطط لحرب عالمية، فيتو
ترامب يخطط لحرب عالمية، فيتو

وأكد توفيق عكاشة إلى أن الهدف الأساسي من حرب ترامب الفاصلة، ليس فقط صياغة خريطة العالم، لكن إعادة صياغة خريطة الشرق الأوسط أرض الأديان، وهي على رأس أولوياته.   

وقال توفيق عكاشة، في تغريدة سابقة، عن مخطط ترامب للعالم: "ترامب يقوم بإعداد العالم للحرب الفاصلة والتي تحقق أهداف أهمها إعادة صياغة الخريطة العالمية وعلى رأسها خريطة الشرق الأوسط (أرض الأديان).

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