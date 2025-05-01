الخميس 01 مايو 2025
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توفيق عكاشة يكشف مهام ترامب في الشرق الأوسط بعد محاصرة الصين

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

كشف الإعلامي توفيق عكاشة أن المهام التي يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجازها حاليًا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يقوم حاليًّا بسحب الشركات عابرة القارات من الصين، كواحدة من أهم المهام التي يقوم بإنجازها، وهدم صناعة السيارات في الصين، ومحاصرة الصين وحلفائها للانقضاض عليهم.

مهام ترامب في الصين ومنطقة الشرق الأوسط

وأكد توفيق عكاشة أن رجل الأعمال الأمريكي جورج سورس هو الذي رسخ وجود الشركات عابرة القارات في الصين، وترامب يقوم بسحب هذه الشركات من الصين واليابان، ويعيد العالم اقتصاديًّا. 

وقال توفيق عكاشة عن مهام ترامب التي يقوم بإنجازها حاليًّا: “ترامب له عدة مهام يقوم بإنجازها أهمها سحب الشركات عابرة القارات من الصين وهدم صناعة السيارات بالصين ومحاصرة الصين وحلفائها وأصدقائها للانقضاض عليهم هو وحلفائه وأصدقائه”. 

مهام ترامب في الصين والشرق الأوسط، فيتو
مهام ترامب في الصين والشرق الأوسط، فيتو

وأكد توفيق عكاشة أن من مهام ترامب أيضًا “تنظيف الشرق الأوسط من الإرهاب والأنظمة... وكل ما صنع الحزب الديمقراطى منذ فترة.. موضوعين الأول من هم أصدقاء شعب إسرائيل فى الشرق الأوسط، الثانى الناس رفضه تفهم أن جورج سورس هو الذى رسخ وجود الشركات عابرة القارات فى الصين والآن يقوم ترامب بتنفيذ سحب هذه الشركات من الصين واليابان عملية إعادة ترتيب العالم اقتصاديًا”. 

ترامب يشعل العالم بقراراته المثيرة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعل العالم حاليًّا بقراراته المثيرة للجدل، والتي توصف بالقرارات الصادمة التي تتسبب في حالة من التوتر المتصاعد بين أمريكا وعدد من دول العالم وخاصة الصين.

التوترات المتصاعدة من أمريكا والصين، فيتو
التوترات المتصاعدة بين أمريكا والصين، فيتو

وكانت من أهم القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي ترامب، قرار رفع الرسوم الجمركية على دول العالم، وخاصة الصين، الأمر الذي تسبب في حالة من التوتر بين أمريكا والصين، وصلت لحد إشعال حرب تجارية بين البلدين. 

وكانت آخر قرارات ترامب الصادمة هو مطالبته بالسماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية المرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، الأمر الذي أشعل غضب المصريين، قائلين "لا مرور من قناة السويس بدون دفع رسوم مرور، وأن السفن الوحيدة التي تمر من قناة السويس هي سفن البحرية المصرية".

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

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