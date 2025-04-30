توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

طرح الإعلامي توفيق عكاشة تساؤلًا عن سر القرارات الصادمة التي يتخذها الرئيس الأمريكي، مؤخرًا، والتي تسببت في أزمات عديدة في العالم، ومنها قرارات الرسوم الجمركية، التي تسببت في توتر كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والعديد من دول العالم.

هدف ترامب من قراراته الصادمة

وكشف توفيق عكاشة أن الهدف مما يفعله الرئيس الأمريكي ترامب حاليًا، يمكن أن يكون انسحاب الشركات عابرة القارات من الصين واليابان، وعودتهم لأمريكا، وفتح مقار جديدة لها بالشرق الأوسط، بعد إعادة ترتيبها وصياغة تركيبة جديدة في أرض الأديان.

قرارات ترامب تصدم العالم، فيتو



وقال توفيق عكاشة عن سر القرارات الصادمة التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "هل ما يفعله ترامب الهدف منه انسحاب الشركات عابرة القارات من الصين واليابان وعودتهم إلى أمريكا بالتنسيق مع ملاكهم وفتح مقار جديدة لها بالشرق الأوسط بعد إعادة ترتيبه ونشر أنظمة ديمقراطية بعيدة عنّ الأيدلوجيات الدينية والقبلية وإعادة صياغة للتركيبة السياسية بـ أرض الأديان".

مخطط ترامب للشرق الأوسط

وكان الإعلامي توفيق عكاشة قد كشف عن مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط والعالم في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ترامب يقوم بإعداد العالم للحرب الفاصلة، التي من أهم أهدافها إعادة صياغة خريطة العالم.

سر القرارات الصادمة لدونالد ترامب، فيتو



وأوضح توفيق عكاشة أن الهدف الأساسي من حرب ترامب الفاصلة، ليس فقط صياغة خريطة العالم، لكن إعادة صياغة خريطة الشرق الأوسط أرض الأديان، وهي على رأس أولوياته.

وقال توفيق عكاشة عن مخطط ترامب للعالم: "ترامب يقوم بإعداد العالم للحرب الفاصلة والتي تحقق أهداف أهمها إعادة صياغة الخريطة العالمية وعلى رأسها خريطة الشرق الأوسط (أرض الأديان).

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعل العالم حاليًا بقراراته المثيرة للجدل، والتي كانت آخرها مطالبته بالسماح للسفن الأمريكية العسكرية والتجارية المرور مجانًا عبر قناتي السويس وبنما، الأمر الذي أشعل غضب المصريين.



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