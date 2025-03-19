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خارج الحدود

ترامب: استمرار النزاع في أوكرانيا كان سيؤدي إلى الحرب العالمية الثالثة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن استمرار النزاع في أوكرانيا كان سيؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقال ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز": "نريد أن نضع حدًّا لهذا، ونحن نعمل على ذلك. والأمريكيون لا يشاركون في الأحداث هناك، لكن هذا الأمر كان محتملًا، ولو بدأت الحرب العالمية الثالثة لهذا السبب لكان هذا حماقة ما بعدها حماقة".

ويأتي ذلك على خلفية الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، الذي بحثا خلاله التسوية في أوكرانيا والعلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية.

وأعلن الكرملين في أعقاب الاتصال أن الرئيس الروسي أيد مقترح وقف الهجمات على منشآت الطاقة ومواقع البنية التحتية لمدة 30 يوما. واتفق الجانبان على مواصلة العمل من أجل تحقيق التسوية.

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