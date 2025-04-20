حذرتكم وأنتم نيام، توفيق عكاشة: ما يحدث الآن انطلاق لحرب كبرى تنفيذًا لأمر الله

كشف الإعلامي توفيق عكاشة أن ما يعيشه العالم حاليًا هو انطلاق لحرب كبرى، مؤكدًا أن هذه الحرب الكبري ستكون من خلال مجموعة من الحروب الصغيرة، وأن لها خطا جغرافيا، مشيرًا إلى أن الخط الجغرافي لهذه الحرب يكون في منطقة الشرق الأوسط.

توفيق عكاشة يحذر الناس مما يحدث الآن



وحذر توفيق عكاشة من عدم استيعاب الناس لما يعيشه العالم الآن، من حروب صغيرة تؤدي لـ الحرب الكبري، متوازية مع حروب اقتصادية، ووصف الناس بأنهم "سكارى وما هم بسكارى"، قائلًا: "كم حذرتكم وأنتم نيام"

وقال توفيق عكاشة عن انطلاق الحرب الكبري: "الناس غير مستوعبة أن ما يعيش فيه العالم الآن هو انطلاق لحرب كبرى من مجموعة حروب صغرى لها خط جغرافى حددته لكم فى عام ٢٠١٤ على قناة الفراعين متوازٍ مع حروب اقتصادية بنفس المنهجية"

وحذر توفيق عكاشة الناس قائلًا: "الناس سكارى وما هم بسكارى لكى ينفذ أمر الله الذى ورد فى الكتب السماويه الثلاث وكم حذرتكم وأنتم نيام..".

الحرب العالمية الثالثة ختام للحروب

جدير بالذكر أن توفيق عكاشة توقع في برامجه "مصر اليوم"، الذي كان يتم بثه عبر فضائية "الحياة" عام 2019، حدوث حرب عالمية ثالثة خلال عدة سنوات مقبلة، حيث أكد أن الحرب العالمية الثالثة هي الختام للحروب العالمية في الأرض، وهي التي ستحقق للمخطط أهدافه.

التحذير من انطلاق حرب عالمية كبري، فيتو



وقال توفيق عكاشة إن "الحرب العالمية الأولى عندما حدثت تواكب معها اتفاقية "سايكس بيكو"، التي قامت برسم خريطة أنتجت الحدود العراقية، والسورية، واللبنانية، والأردنية، والمصرية... وغيرها من كافة الدول العربية، وأدت لانهيار الدولة العثمانية.."، مؤكدًا أن "الحرب العالمية الثالثة ستكون هنا في المنطقة "منطقة الشرق الأوسط"

توقعات بحدوث عدة أزمات

كما أشار توفيق عكاشة في تصريح له عام 2022، بأنه تنبأ بعدد من الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، ومنها اندلاع صراع أقرب لحرب عالمية ثالثة، قائلًا: "لم أتنبأ بالأزمة الروسية الأوكرانية فقط، تنبأت بما يقرب من 80% من كل الأحداث التي شهدتها المنطقة وما سوف تشهده خلال الفترة المقبلة".

التحذير من الحرب العالمية الثالة، فيتو



وكشف توفيق عكاشة أن توقعاته بما يحدث "كله ينطبق مع علوم آخر الزمان"، مؤكدًا أنه "أول من تحدث عن هذا العلم في وسيلة إعلامية"، مشيرًا إلى أن "علم آخر الزمان قائم على علوم المصريات والأديان والتاريخ وللمسلمين، يضاف إليه علم الجفر".

وتوقع توفيق عكاشة أن تكون الحرب الروسية الأوكرانية، مقدمة للحرب العالمية الثالثة، التي يعتبرها اليهود حرب "هرمجدون"، وفي الدين الإسلامي "الملحمة الكبرى".

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