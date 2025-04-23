بعد دخول الصين على خط الصراع الروسي، توفيق عكاشة: حدوتة الحرب العالمية الثالثة تكتمل

أكد الإعلامي توفيق عكاشة أن الحرب العالمية ستستكمل، وذلك بعد تدخل الصين في الحرب ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى حدوث اكتمال مخطط الحرب العالمية الثالثة خلال عدة سنوات مقبلة، حيث أكد أن الحرب العالمية الثالثة هي الختام للحروب العالمية في الأرض، وهي التي ستحقق للمخطط أهدافه.

استكمال مخطط الحرب العالمية الثالثة

وأشار توفيق عكاشة إلى أنه توقع حدوث ذلك واستكمال مخطط الحرب العالمية الثالثة في عام 2014، ودخول الصين على الخط مع روسيا في حرب أوكرانيا، يؤكد استكمال المخطط.

الصين تدخل على خط الحرب في أوكرانيا، فيتو



وقال توفيق عكاشة عن دخول الصين مع روسيا في حرب أوكرانيا: "الصين تتدخل فى الحرب ضد أوكرانيا والأخيرة تستدعي السفير الصيني للاعتراض، تذكروا كلماتى على قناة الفراعين في عام ٢٠١٤ وسوف تستكمل الحدوتة كما ذكرتها لكم والسلام عليكم، وحكيم يغنى السلاموا عليكم"

وكان توفيق عكاشة قد كشف أن ما يعيشه العالم حاليًا هو انطلاق لحرب كبرى، مؤكدًا أن هذه الحرب الكبرى ستكون من خلال مجموعة من الحروب الصغيرة، وأن لها خطا جغرافيا، والخط الجغرافي لهذه الحرب يكون في منطقة الشرق الأوسط.

التحذير من انطلاق الحرب الكبرى

وحذر توفيق عكاشة من عدم استيعاب الناس لما يعيشه العالم الآن، من حروب صغيرة تؤدي لـ الحرب الكبري، متوازية مع حروب اقتصادية، ووصف الناس بأنهم "سكارى وما هم بسكارى"، قائلًا: "كم حذرتكم وأنتم نيام"

اكتمال مخطط الحرب العالمية الثالثة، فيتو

وقال توفيق عكاشة عن انطلاق الحرب الكبرى: "الناس غير مستوعبة أن ما يعيش فيه العالم الآن هو انطلاق لحرب كبرى من مجموعة حروب صغرى لها خط جغرافى حددته لكم فى عام ٢٠١٤ على قناة الفراعين متوازٍ مع حروب اقتصادية بنفس المنهجية"

وحذر توفيق عكاشة الناس قائلًا: "الناس سكارى وما هم بسكارى لكى ينفذ أمر الله الذى ورد فى الكتب السماوية الثلاث وكم حذرتكم وأنتم نيام..".

وكان توفيق عكاشة قد توقع حدوث حرب عالمية ثالثة خلال عدة سنوات مقبلة، حيث أكد أن الحرب العالمية الثالثة هي الختام للحروب العالمية في الأرض، وهي التي ستحقق للمخطط أهدافه.

وتوقع توفيق عكاشة عدد من الأزمات التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية، ومنها اندلاع صراع أقرب لحرب عالمية ثالثة، قائلًا: "لم أتنبأ بالأزمة الروسية الأوكرانية فقط، تنبأت بما يقرب من 80% من كل الأحداث التي شهدتها المنطقة وما سوف تشهده خلال الفترة المقبلة".

أوكرانيا تتهم الصين بالدخول للحرب مع روسيا

جدير بالذكر أن متغيرًا جديدًا حدث، أمس الثلاثاء، في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها استدعت السفير الصيني، للتعبير عن "قلقها البالغ"، بحسب وصفها، إزاء معلومات عن انخراط مقاتلين صينيين في الجيش الروسي وتقديم شركات صينية دعما لموسكو في صنع معدات عسكرية تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.

دخول الصين على خط الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس الثلاثاء، في بيان لها: "إنها استدعت السفير الصيني وعبرت له عن قلقها البالغ، إزاء تدخل الصين في حرب روسيا وأوكرانيا، ومساندة روسيا.

وعبر نائب وزير الخارجية الأوكراني يفهين بيريبيينيس عن قلقه البالغ، إزاء مشاركة مواطنين صينيين في العمل العسكري إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا، مشاركة شركات صينية في تصنيع سلع عسكرية في روسيا.

وصرح رئيس أوكرانيا فولاديمير زيلينسكي بأن "الصين تزود روسيا بالأسلحة والبارود"، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها الصين علنا بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة لموسكو، الأمر الذي نفته الصين بشدة.



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