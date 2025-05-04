توفيق عكاشة يمهل المسلماني 24 ساعة لهذه الأسباب (فيديو)

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ضد برنامج "مصر اليوم"، بسبب ما وصفه بالتعدي الصريح على حقوق ملكية فكرية مسجلة باسمه لدى مصلحة الشهر العقاري.

ووجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة صريحة لـ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يمهله فيها 24 ساعة للتحقيق في هذا التعدي الصريح.

وقال عكاشة، في فيديو له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، موجها إياه للمسلماني أنه توجد حالة سرقة لاسم برنامجه “مصر اليوم”، مضيفا أن هذا البرنامج جلس العرب من المحيط للخليج لمتابعته وكان يحصل على أعلى المشاهدات في تاريخ الإعلام كله.

وأضاف عكاشة في رسالته للمسلماني: إنه لا يجوز سرقة الملكية الفكرية التي تؤدي إلى وضعكم تحت طائلة القانون بصفتكم رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، لذلك أرسل إليك هذه الرسالة، وسوف أنتظر لمدة 24 ساعة للرد، وسيكون هناك رسالة أخرى إذا لم يكن هناك رد.

في وقت سابق، كان قد أعلن المسلماني مؤخرًا عن عدد من التحديثات في قطاع الإعلام المصري، من بينها إعادة الاحتفال بعيد الإعلاميين بعد توقف دام سنوات، إلى جانب تجميد مقترح تغيير أسماء بعض قنوات النيل المتخصصة.

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