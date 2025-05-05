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رئيس تجارية القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تعزز ثقة رجال الصناعة في الحكومة

د. محمد الفيومي رئيس
د. محمد الفيومي رئيس الغرفه التجارية بالقليوبية،فيتو

 أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بـ القليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بإطلاق وزارة التجارة والصناعة، لتطبيق "دعم المستثمرين"، لافتا إلى أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في أسلوب تعامل الدولة مع المستثمر الصناعي، وتعزيز حقيقي لمناخ الاستثمار في مصر. 

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 وأشار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا التطبيق يُجسد رؤية الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، كما يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع لصوت المستثمر والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الخطوة ستُسهم في تقليص البيروقراطية، وتحقيق الشفافية، وسرعة الاستجابة، وهو ما طالما طالبنا به كغرف تجارية تمثل مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة تفتح أبوابها للمستثمرين بتطبيق ذكي وشامل، مثمنا جهود وزارة التجارة والصناعة، في تطوير آليات التواصل، وندعو المستثمرين في القليوبية للاستفادة من هذه المنصة الذكية التي تُسهل تقديم الشكاوى والمقترحات، وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكل حالة.

وتابع رئيس الغرفة التجارية بـ القليوبية، أن التطبيق يسهم في إزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمر الصناعي، ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة فرص العمل.

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