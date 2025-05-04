القاهرة تفوز بالمركز الأول بمسابقة حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في شهر رمضان

شارك د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وم. عادل النجار محافظ الجيزة، وم. أيمن عطية محافظ القليوبية فى فعاليات حفل تكريم الفائزين بمسابقة "أهل الخير" لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان 2025، والتى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد فازت محافظة القاهرة بجائزة المركز الأول للمحافظات الأكثر تأثيرًا فى مسابقة أهل الخير، فى حين احتلت محافظة الجيزة المركز الثانى، وجاءت القليوبية فى المركز الثالث.

كما تسلم محافظ القاهرة جائزة أفضل مبادرة ‘فطار جماعية "أفضل لمة" عن منظمى إفطار المطرية ولاحتضان المحافظة هذا الإفطار الجماعى ورعايته.

هدفت المسابقة إلى تسليط الضوء على الحملات والمبادرات المجتمعية التي قدمت نماذج ملهمة في مجال دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير الوجبات الغذائية خلال الشهر الكريم، تعزيزًا لقيم التكافل والتضامن.

وتم خلال الحفل تكريم الجهات الفائزة والإعلان عن المبادرات الأكثر تميزًا، إلى جانب استعراض قصص النجاح والتجارب المؤثرة التي ساهمت في الوصول إلى الفئات المستحقة بطرق مبتكرة وفعّالة.

وأشاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمسابقة أهل الخير التى أسهمت فى إطعام أكثر من ٥١ مليون مواطن.

وأكد محافظ القاهرة على دعم المحافظة لكافة الجهود الرامية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على ضرورة تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس رسالة الدولة والتزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتبرز الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعمهم.

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