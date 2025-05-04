الأحد 04 مايو 2025
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

جدول امتحانات الاعدادية
جدول امتحانات الاعدادية بالقليوبية،فيتو

الشهادة الإعدادية القليوبية، أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وتبدأ الامتحانات من ٣١ مايو الجاري  وتنتهي ٤ من يونيو المقبل  بمعدل مادتين يوميا.

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محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

جدول الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 

ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من ال9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي جدول الاعدادية بالقليوبية  : 
السبت: ٣١ مايو   2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الاحد  : الاول من يونيو  2025 الجبر والاحصاء ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 
الاثنين  : 2يونيو  2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الثلاثاء  : ٣ يونيو  2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الأربعاء  : 4يونيو   2025 الهندسة  ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية.

نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية

في وقت سابق نشرت مديرية التربية والتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية  والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات اخر العام بالنظام الجديد.

امتحان البوكلت للشهادة الاعدادية 

أوضح مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن النماذج الاسترشادية بهدف تدريب طلاب الشهادة الإعدادية علي نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات آخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جري نشرها علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي علي الانترنت والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب

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الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

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