جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الشهادة الإعدادية القليوبية، أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، وتبدأ الامتحانات من ٣١ مايو الجاري وتنتهي ٤ من يونيو المقبل بمعدل مادتين يوميا.

جدول الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من ال9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي جدول الاعدادية بالقليوبية :

السبت: ٣١ مايو 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف

التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية

الاحد : الاول من يونيو 2025 الجبر والاحصاء ساعتان

الدراسات الاجتماعية ساعتان

الاثنين : 2يونيو 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان

التربية الدينية ساعة ونصف

الثلاثاء : ٣ يونيو 2025 العلوم ساعتان

التربية الفنية ساعتان

الأربعاء : 4يونيو 2025 الهندسة ساعتان

الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية.

نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية

في وقت سابق نشرت مديرية التربية والتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية القليوبية والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات اخر العام بالنظام الجديد.

امتحان البوكلت للشهادة الاعدادية

أوضح مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن النماذج الاسترشادية بهدف تدريب طلاب الشهادة الإعدادية علي نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات آخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جري نشرها علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي علي الانترنت والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب

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