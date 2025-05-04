تكريم رئاسي لعامل محارة من القليوبية، «سيد عفيفي» رحلة شقاء تنتهي بلقاء الرئيس

في مشهد مؤثر لا تُخطئه العين، امتلأت عينا سيد عفيفي حسن بحيري، ابن عزبة أبو باشا التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بالدموع لحظة سماعه بخبر تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، تقديرًا لما بذله من جهد طوال سنوات عمره في مهنته الصعبة، "مبيض محارة"، التي امتهنها منذ طفولته لكسب لقمة العيش الحلال.

سيد، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي حفرت سنوات الشقاء والتعب تجاعيدها في كفّيه ووجهه الذي لونته شمس المعمار، لم يصدق نبأ التكريم حتى رأى الرئيس بعينيه، بعد وعد قطعه له وزير العمل قبل عام، إثر تداول فيديو له على موقع "فيسبوك" تحدّث فيه عن معاناة العمالة غير المنتظمة، خاصة في مهن البناء التي كثيرًا ما تتحول إلى بطالة مقنّعة.

من مقطع فيديو إلى قاعة التكريم

بدأت القصة قبل عام عندما نشر سيد عفيفي فيديو يروي فيه معاناة شريحة كبيرة من العمال غير المنتظمين، الذين يعملون يومًا ويقضون أيامًا دون دخل، مما دفع وزير العمل للتواصل معه، وتقديم الدعم له عبر صرف 6 منح سنوية له بقيمة 1500 جنيه كأحد المستفيدين من دعم العمالة غير المنتظمة.

وقال سيد إنه امتهن المحارة منذ أن كان في الصف الرابع الابتدائي، بعد وفاة والده، حيث تولى أعمامه رعايته وتعليمه الصنعة، ليتحول لاحقًا إلى معيل لأسرته الصغيرة، ويحرص رغم ظروفه الصعبة على تعليم أبنائه؛ فبناته حصلن على مؤهلات فنية وتجارية، بينما لا يزال ابنه الأصغر في الصف الأول الإعدادي.

الرئيس لا ينسى البسطاء

عبر سيد عفيفي عن بالغ امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "رغم كل مشاغله ومشاكل مصر، ما نسيش الناس البسيطة اللي شقيانة عشان تعيش"، وأضاف أن هذا التكريم هو وسام شرف على صدره، يختصر رحلة عمر من الكدح.

ومن المقرر أن يلتقي المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بالعامل المكرم قريبًا، للاستماع إلى مطالبه والعمل على تلبيتها، في بادرة تؤكد أن صوت البسطاء لا يضيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.