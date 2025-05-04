تفاصيل العثور على جثة موظف داخل محطة قطار شبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، غموض العثور على جثة موظف متوفيا داخل محطة قطار شبرا الخيمة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغا يفيد العثور على جثة "أ س"، موظف بمكتب مساعد وزير الصحة، متوفيا داخل محطة قطار شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتبين أن الوفاة طبيعية بالصالة العلوية لمحطة قطار شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليته.

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