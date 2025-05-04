مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لطفلة شبين القناطر ضحية الاعتداء الجنسي من خفير

قال الدكتور النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ومحامي أسرة الطفلة مريم 9 سنوات: والتي قام خفير خصوصي بالتعدي جنسيا عليها بـ شبين القناطر القليوبية: إن التقرير النهائي للطب الشرعي أثبت أن الطفلة ما زالت تتمتع بعذريتها.

وأضاف الهضيبي أن القضية تقع تحت قائمة المادة 268 من قانون العقوبات بتهمة هتك العرض والعقوبة المتوقعة من 15 سنة إلى المؤبد، والتهمة هتك عرض، ومن الممكن أن يضاف إليها جريمة خطف فتكون العقوبة مشددة.

تجديد حبس المتهم بالتعدي على طفلة 15 يوما بشبين القناطر

كان قاضي المعارضات بمحكمة شبين القناطر في القليوبية أمس الحبس 15 يوما لخفير أمن إداري متهم بالتعدي جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، عرض الطفلة على لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بزينهم التي اصدرت تقريرها اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة مركز شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفلة "مريم" بتعرّضها للاعتداء الجنسي من قِبَل خفير يعمل بإحدى الوحدات الإنشائية التابعة للوحدة الصحية في قرية بشبين القناطر.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم يتبع شركة مقاولات خاصة تم التعاقد معها لتأمين الحراسة بالمنشأة وقد تم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، قبل أن تُحيله النيابة للتحقيق.

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي، كما جددت التحقيق مع المتهم بعد انتهاء مدة حبسه الأولى.

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