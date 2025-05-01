الخميس 01 مايو 2025
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أخبار مصر

أول تعليق من القومي للطفولة والأمومة على واقعة الاعتداء الجنسي على طفلة القليوبية

د.سحر السنباطي، فيتو
د.سحر السنباطي، فيتو

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم المساندة القانونية والدعم النفسي للطفلة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات، ضحية الاعتداء الجنسي من قبل حارس إحدى المنشآت والذي يبلغ من العمر 37 عاما. 

حيث قام باستدراجها عدة مرات وقام بمواقعتها مهددًا إياها بسلاح أبيض مع تهديدها حال إبلاغها أحد حتى شعرت بالألم فأخبرت شقيقتها ووالدتها وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين تعرضها للاعتداء الجنسي.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم تحرير محضر بالواقعة جنح شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن نيابة شبين القناطر الجزئية تباشر تحقيقاتها في الواقعة. 

كما وجهت رئيسة المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدة حماية الطفل بالمحافظة والجمعية الأهلية الشريكة بمتابعة حالة الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم اللازم ومرافقتها في كافة الإجراءات اللازمة، حال عرضها على جهات التحقيق أو عرضها على مصلحة الطب الشرعي.

بحث الحالة للطفلتين نجلتي المتهم للوقوف على حالتهما والاطمئنان على سلامتهما 

وكذلك وجهت السنباطي بإجراء بحث الحالة للطفلتين ابنتي المتهم للوقوف علي حالتهما والاطمئنان على سلامتهما أيضًا ومدي حاجتهما للرعاية أو الدعم النفسي، وتقديم تقريرا بشأنهما إلى النيابة العامة، فضلا عن تقديم تقريرًا للنيابة العامة بشأن حالة الطفلة المجني عليها.

وشكرت "السنباطي"، النيابة العامة (من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام) على ما يقوم به من استجابة فورية لبلاغات الأطفال المعرضين للخطر، وصدور قرارات تراعي المصلحة الفضلي للأطفال.

ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إنه وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والامومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.

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وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 او من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.

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الاعتداء الجنسي الطب الشرعي الدكتورة سحر السنباطي المجلس القومى للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل 16000 خط نجدة الطفل سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

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