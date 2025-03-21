الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإعلان مسابقة الأسرة المثالية الخاصة بذوي الإعاقة

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

أشاد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمسابقة "الأسرة المثالية" الخاصة بذوي الإعاقة والتي أطلقها المجلس القومي للإعاقة، في دورتها الثانية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز قدرتهم على توفير حياة كريمة لأبنائهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة.

اختيار الشخص المثالي في فئات "أم ذات إعاقة- أم لأبناء ذوي إعاقة- أم بديلة

وقال محافظ أسيوط إن المسابقة تأتي تقديرًا للدور العظيم الذي تقوم به الأسرة في بناء الوطن، لافتًا إلى أن المسابقة ستختار الشخص المثالي في فئات "أم ذات إعاقة- أم لأبناء ذوي إعاقة- أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة – أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة – أخت أو أخ الراعيين لأشخاص ذوي إعاقة – صديق أو رفيق داعم لصديقه من ذوي الإعاقة"، ويجرى تحديد ذلك في استمارة الترشح.

تمكين ودمج ذوي القدرات الخاصة 

وأكد محافظ أسيوط حرص الدولة على تقديم كل الدعم لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، لتمكينهم ودمجهم داخل مجتمعهم فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ويتمتعون بقدرات إنتاجية لا يستهان بها، وكثير منهم حقق بطولات في كافة المجالات موجهًا كافة رؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن المسابقة في مجالس المدن لتشجيع الأسر ذوي الإعاقة على المشاركة في المسابقة.

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يذكر أن المجلس القومي للإعاقة، أطلق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية "أسرتي قوتي" لعام 2025، ويتم تلقي طلبات التقديم من خلال ملء استمارة الترشح المرفقة على هذا الرابط 

أو من خلال صفحة المجلس القومي لشئون الإعاقة على فيسبوك على الرابط التالي.

على أن يكون أخر موعد لتلقي استمارات الترشح يوم الإثنين 31 مارس 2025 ويتم إختيار الفائزين وفقًا للشروط والمعايير المحددة وتكريمهم في احتفالية ينظمها المجلس خلال شهر أبريل 2025.

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