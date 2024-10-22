الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تكرم عددًا من النماذج الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة"

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من الآباء والشخصيات العامة الملهمة في إطار مبادرة "الأب القدوة" لعام 2024 في نسختها الثانية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذه الفعالية التى تتشارك فيها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وتكريم نماذج متميزة ملهمة من الأباء أثرت في حياة أبنائها، وقدمت العديد من الرسائل الإيجابية المهمة عن  أهمية دور الأب فى حياة الأبناء، مؤكدة أن الأب هو صانع القدوة  لأسرته، وهو صاحب  الدور المحوري والقيادي فى تشكيل الهوية والثقة بما يدعم بناء أسرة متماسكة وقوية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدور المهم للإعلام فى تعزيز الوعي بأهمية دور الأب داخل الأسرة وتعزيز الصورة الإيجابية له، وتأكيد أهمية دوره فى التربية الإيجابية من خلال المحتوى الدرامي الذى يعد أداة قوية لتشكيل الثقافات له تأثيره واسع المدى على القيم والسلوكيات، مشيدة  بمسلسل "بابا جه" ودور  الفنان  أكرم حسنى، مؤكدة أن نجاح هذا العمل يأتى بتميزه فى أنه ألقى الضوء على  اقتصاد الرعاية وتناول دور الأب والأم لبناء  الأسرة.

هذا وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين من الشخصيات العامة  وهم المستشار  سناء أحمد خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ القليوبية الأسبق، والفنان أكرم حسني، ومن الآباء المكرمين السيد رأفت محمد محمد سنبل عن محافظة القليوبية، وسعيد محمود رضوان سرحان الأب القدوة عن محافظة شمال سيناء، وأحمد محمد محمود النحاس الأب القدوة عن محافظة بورسعيد، ومحمود معوض الحفنى الأب القدوة عن محافظة المنوفية، ونسيم حسن حسن عليوة الأب القدوة عن محافظة الدقهلية، وعن فئة الأب لابن من ذوى الإعاقة  لثلاثة آباء وهم كل من السيد ياسر عبد العال عبد الشافي عن محافظة البحيرة، ومجدى إسحاق عوض عن محافظة الفيوم، وحسن محمد إبراهيم عن محافظة الإسكندرية، وعن فئة الأب الكافل حسام الدين علي شعبان بمحافظة بنى سويف، كما تم تكريم الباحثة  سها عبد الناصر حلمى عن الورقة  البحثية التى قدمتها  فى المسابقة الثقافية للشباب والتى تم إطلاقها عبر منصة مودة حول تاثير دور الأب القدوة  على الصحة النفسية للأبناء داخل الأسرة.

 

تربية الأبناء وتقديم أجيال صالحة

ومن جانبها أعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تسليم الشهادات التذكارية للمكرمين عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية المهمة التى تؤكد أهمية دور الأب فى التربية مشاركة والتربية الإيجابية، مشددة على أن الأسرة هى نتاج لمشاركة فاعلة للأب والأم فى تربية الأبناء وتقديم أجيال صالحة قادرة على بناء مجتمع قوى متماسك، فالآباء يعدون نماذج مهمة فى حياة أبنائهم للاقتداء بها.

وأضافت صاروفيم أن الاحتفال  يعلى من قيمة الأب النموذج الذى يحتذى به ويعكس التزاما بدعم هذه القيم النبيلة وبذل المزيد من الجهد لدعم الأسرة المصرية فى ظل التحديات العديد الثقافية والاجتماعية التى تواجهها.

ومن جانبها أكدت السيدة صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع أن مؤسسة العربى كانت لها الريادة فى إطلاق حملات مجتمعية تحث على ترسيخ القيم فى المجتمع مشيدة  بالدور الذي يقوم به الأب في الأسرة والمجتمع، فهو رمز للعطاء الذى يستحق التكريم،ومصدر الحماية والأمان والاستقرار للأسرة، بالإضافة إلى مساهمته فى تربية الأبناء ورعايتهم ك، لإنشاء جيل يتسم بالمبادئ والأخلاق الحسنة للمجتمع، لذلك يجب تقديم الشكر والامتنان لكل أب على مجهود ما يفعله تجاه أسرته

وشهد التكريم حضور  منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، ونرمين أحمد منصور مدير الادارة العامة لشئون تنمية الاسرة والأستاذة صباح العربى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية، والدكتور إسماعيل داود المدير التنفيذى لمؤسسة العربى لتنمية المجتمع  والأستاذة مريم إبراهيم العربى مدير المسئولية المجتمعية بمجموعة العربى.


هذا وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الأب القدوة بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع للمرة الأولى عام 2023 وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج لدعم الأسرة  تاكيدا  على الدور المحوري للأب داخل الأسرة والاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأب القدوة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الشخصيات العامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي محافظة شمال سيناء وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن: تنفيذ أكبر برنامج وقائي داخل المدارس لحماية الطلاب من المخدرات

وزيرة التضامن تشهد احتفالية دار مسنين باحتفالات الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي الهيئات الدولية في مصر وتبحث التعاون المشترك

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة إقالة أحمد سالم بعد "بوست" الانسحاب

هاني حتحوت: الزمالك يرغب في تأجيل نهائي السوبر المحلي لـ الجمعة

ليست المرة الأولى، الصحة تكشف مفاجأة بشأن فيديو الممرضة عن فساد تطعيمات المدارس

تحديد جلسة لمحاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، وهذا موعدها

قرار عاجل لـ مدبولي لتحقيق التوازن في الأسواق وضبط أسعار السلع

في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان يبشر بطوفان الذهب

مفاجأة، بعثة الزمالك تعود من الإمارات بدون ثلاثي الأزمة في هذه الحالة

رغم أزمة الثلاثي، الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لـ الأهلي بالسوبر المحلي

منوعات

المزيد

العثور على أفران وقبور في العراق عمرها 4 آلاف عام

بيتزا الكوكايين تستنفر السلطات الألمانية

السيطرة على تسرب كيميائي بعد انقلاب صهريج يحمل TEG

خدمته وهو مشلول فتزوّج عليها بعد شفائه، طلاق امرأة ماليزية يثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 22-10-2024 بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والكاكا في سوق العبور

انخفاض البصل والبطاطس، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد استشهاد القائد.. أسماء ومسئوليات خلفاء السنوار في الإدارة الجماعية الجديدة للمقاومة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة دكتور الأسنان للعزباء وعلاقته بحل مشكلاتها

9 فضائل لسورة الكافرون وأسماؤها و5 مواضع لقراءتها

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بسداد الديون والتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية